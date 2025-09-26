السوداني يوجه بتخفيض الرسم الكمركي عن الكتب المستوردة إلى 1%

وذكر في بيان ورد لـ ، ان الاخير "استقبل رئيس وأعضاء جمعية الناشرين العراقيين، وعدد من أصحاب المكتبات ودور النشر العراقية".واستعرض ، "الأهمية التاريخية للعراق، وريادته في حركة النشر والطباعة وعموم المجالات الثقافية في المنطقة والعالم، واحتضان والمدن العراقية لدور النشر الأهلية والحكومية، واتساع انتشارها، خاصة بعد عام 2003، وإطار الحرية والديمقراطية الذي تأسس بتضحيات العراقيين وما ثبّته الدستور العراقي من حقوق وحرّيات".وأشار إلى أن " بات مصدراً للفعل الثقافي، سواء في الطباعة أو في التأليف أو في النشر، ويستضيف سنوياً المعارض الضخمة للكتب، بعيداً عن ضغوط الرقابة أو التدخل من جانب الحكومة، إلّا فيما يحدده القانون".كما استمع إلى "إيجاز مفصّل قدّمه عدد من أصحاب دور النشر عن بعض المعوقات والمشاكل التي تواجههم، ووجّه بتخفيض الرسم الكمركي عن الكتب المستوردة إلى 1% فقط، وكذلك الإيعاز إلى وزارتي والتربية والمحافظات بالتوجّه إلى دور النشر والمكتبات العراقية لشراء الكتب منها لتعزيز مكتبات الكليات بالإصدارات الجديدة، ولدعم المطبوع العراقي".وشدد على "مضي الحكومة بتعزيز المواقع الثقافية والتراثية، لاسيما وزقاق وشارع ، ودعم مهنة بيع الكتب بوصفها واجهة البلد الثقافية والسياحية، فضلاً عن السماح بإقامة أكشاك صغيرة لبيع الكتب بالتنسيق مع أمانة بغداد وبقية البلديات في المحافظات".