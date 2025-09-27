مشاركة واسعة في "لنحيَا يوما كما عاش نبينا" بالعراق

– محلي

شهدت مدن شمالي ، فعالية دينية تحت اسم "لنحيَا يوماً كما عاش نبينا" بمشاركة آلاف الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، من الأطفال والشباب والنساء والرجال.



وشهدت الفعالية إقامة مسابقة نظمتها لطلبة في ساحة مفتوحة لقراءة وحفظ أحاديث نبوية.

وتأتي الفعالية ضمن مشروع " (نور العالم)" الذي يهدف إلى إحياء ذكرى (ص).وشهدت الفعالية إقامة مسابقة نظمتها لطلبة في ساحة مفتوحة لقراءة وحفظ أحاديث نبوية.