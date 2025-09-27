مؤسسة السومرية تتلقى التهاني بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيسها

وتوافدت التهاني من مختلف الأوساط الرسمية والشعبية، تقديراً لدورها الإعلامي البارز ومساهمتها في إثراء المشهد الإعلامي العراقي منذ عام 2004 وحتى اليوم.وشكّلت منذ انطلاقتها علامة فارقة في ، إذ تبنت خطاباً مهنياً متوازناً يواكب الأحداث المحلية والإقليمية والدولية، مع اهتمام خاص بالشأن العراقي وقضاياه السياسية والاجتماعية والثقافية.وخلال أكثر من عقدين، نجحت المؤسسة في أن تكون نافذة إعلامية موثوقة لجمهور واسع داخل العراق وخارجه.ولم تقتصر مسيرة السومرية على الأخبار السياسية فحسب، بل امتدت إلى مجالات الثقافة والفن والرياضة والبرامج الاجتماعية، حيث قدمت شبكة برامج متنوعة تعكس نبض وتلبي اهتمامات مختلف الفئات.وتعد نشرات الأخبار اليومية والبرامج الحوارية التي تستضيف صناع القرار والخبراء، من أبرز ما منح السومرية مكانتها المتميزة بين وسائل الإعلام المحلية.وتشير تقارير المتابعة الإعلامية إلى أن السومرية لعبت دوراً محورياً في نقل الحقائق خلال محطات حرجة مرّ بها العراق، مع بدءاً من المرحلة الانتقالية مروراً بالحروب ضد الإرهاب، وصولاً إلى تغطية التظاهرات الشعبية والانتخابات، مع التزامها بتعددية الآراء وإتاحة المنبر للجميع.كلمات من داخل المؤسسةرئيس المؤسسة أكد في كلمة بالمناسبة أن "النجاح الذي حققته السومرية خلال 21 عاماً لم يكن ليتحقق لولا إصرار كوادرها على الالتزام بالمعايير المهنية وتطوير أدوات العمل الإعلامي".وأضاف: "ننظر إلى المستقبل بثقة، ونسعى إلى تعزيز حضورنا الرقمي لمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات الجيل الجديد من المتابعين".هكذا تدخل مؤسسة السومرية عامها الواحد والعشرين، محمّلة بإرث إعلامي غني وتجربة مهنية ناضجة، وسط آمال أن تستمر في مسيرتها كمنبر حر ينقل صوت الحقيقة ويواكب تطلعات العراقيين نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.