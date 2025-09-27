رابطة الرافدين تهنئ القطاع السياحي العراقي بمناسبة اليوم العالمي للسياحة

وقالت الرابطة في بيان ورد لـ ، انه "تزامناً مع اليوم العالمي للسياحة 2025، نهنئ جميع العاملين في القطاع السياحي العراقي بمختلف أعمالهم وتخصصاتهم".فيما أكد رئيس الرابطة داود شمو إن "اليوم السبت 27 أيلول يوافق السياحة العالمية، وهو اليوم الذي أقرته منذ عام 1980".وأشار داود الى أن "رابطة وبمعية وهيئة السياحة العراقية وجميع المؤسسات القطاعية الأخرى تعمل على إبراز كواجهة سياحية مهمة بين جميع البلدان العربية والأجنبية".وبين أن "القطاع السياحي شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الخمس الأخيرة بفضل البرنامج الحكومي لرئيس وفريقه الحكومي"، موضحا ان "البلد شهد تطورا سياحيا واستثمارات سياحية بدأت تظهر في العاصمة بعمقها التاريخي والحضاري، وانعكس تطوير العمل السياحي في العراق من إلى ".وأكد ان "رابطة الرافدين لتنشيط السياحة مستمرة في دعم القطاع السياحي"، مطالبا " بتكثيف الدعم الأكبر للقطاع السياحي العراقي بكافة مجالاته من خلال التشارك مع المؤسسات المختصة لرفع راية العراق في جميع المحافل السياحية الدولية".