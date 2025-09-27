Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

طلبة الجامعات يطلقون حملة لإلغاء تطبيق "HEPIQ"

محليات

2025-09-27 | 03:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
طلبة الجامعات يطلقون حملة لإلغاء تطبيق &quot;HEPIQ&quot;
215 شوهد

السومرية نيوز - محلي
أطلق طلبة جامعات عراقية، حملة احتجاجية واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الحرم الجامعي، لمطالبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي بالتدخل العاجل لإلغاء تطبيق "HEPIQ" الذي فُرض على الطلبة بشكل إلزامي، معتبرين أنه يشكل عبئاً مالياً غير مبرر ويتعارض مع الدستور العراقي الذي نص على أن التعليم في جميع مراحله يجب أن يكون مجانياً.

تفاصيل الحملة الطلابية
وأكد الطلبة المشاركون في الحملة أن "التطبيق يفرض على كل طالب دفع مبلغ 66 ألف دينار سنوياً مقابل خدمات وصفوها بغير الجوهرية، مثل تسجيل الحضور والغياب أو متابعة المناهج إلكترونياً، في وقت تعاني فيه شريحة الطلبة من أزمات اقتصادية خانقة وصعوبة توفير المستلزمات الدراسية الأساسية".
وأوضح عدد من الطلبة أن "هذه الخطوة تمثل خصخصة مقنّعة للتعليم العالي"، مشيرين إلى أن "فرض مثل هذه الرسوم يتعارض مع المادة (34) من الدستور العراقي، التي كفلت مجانية التعليم في مراحله كافة، واعتبرت التعليم إلزامياً في المرحلة الابتدائية ومجانياً حتى الجامعية".
ردود أفعال وانتقادات
وانتشر وسم #الغوا_HEPIQ على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع خلال الأيام الماضية، حيث شارك الآلاف من الطلبة والناشطين تعليقاتهم الرافضة للقرار، مطالبين الوزارة "بإيجاد حلول بديلة تضمن تطوير التعليم الإلكتروني من دون تحميل الطالب أي أعباء مالية".
وذكر أحد الطلبة "لسنا ضد التحديث الرقمي في الجامعات، ولكن لا يجوز أن يكون على حساب الطلبة، نحن ندرس في جامعات حكومية والمفروض أن تكون خدماتها مجانية بالكامل".
فيما أشار آخرون إلى أن "التطبيق لم يقدم أي فائدة حقيقية منذ اعتماده، وأن كثيراً من الخدمات التعليمية لا تزال تُدار بالطريقة التقليدية، ما يجعل الدفع مقابله غير عادل وغير قانوني"، حسب وصفهم.
مطالب موجهة للوزير
ورفع الطلبة خطابهم بشكل مباشر إلى وزير التعليم العالي نعيم العبودي، مطالبين بإلغاء إلزامية الاشتراك بالتطبيق، مؤكدين أنهم "ليسوا ضد التحديث التقني، لكن بشرط أن يتم عبر قنوات رسمية بتمويل حكومي لا يثقل كاهلهم".
كما دعوا مجلس النواب ولجنة التعليم العالي النيابية إلى "التدخل السريع لمراجعة هذا القرار ومحاسبة الجهات التي تقف وراء فرض رسوم على الطلبة خارج إطار القوانين النافذة".
أبعاد قانونية واقتصادية
خبراء قانونيون أوضحوا أن "فرض رسوم إلزامية على الطلبة في الجامعات الحكومية يحتاج إلى تشريع خاص أو موافقة برلمانية، ولا يمكن أن يتم بقرارات وزارية أو تعليمات داخلية"، لافتين إلى أن "مثل هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام فرض رسوم إضافية في المستقبل، وهو ما يهدد مبدأ مجانية التعليم الذي يُعد من أهم مكتسبات العراقيين بعد 2003".
كما حذر اقتصاديون، "من أن استمرار فرض مثل هذه الرسوم سيؤدي إلى حرمان شرائح واسعة من الطلبة الفقراء من إكمال دراستهم الجامعية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة".
الحملة الطلابية التي انطلقت ضد تطبيق "HEPIQ"، تعكس أزمة ثقة متنامية بين شريحة الشباب والجهات المسؤولة عن التعليم العالي في العراق، وتفتح نقاشاً واسعاً حول مستقبل مجانية التعليم في البلاد.
وبينما ينتظر الطلبة استجابة واضحة من وزير التعليم نعيم العبودي، تبقى التساؤلات مطروحة: هل ستتراجع الوزارة عن إلزامية التطبيق استجابة لضغوط الشارع الطلابي، أم ستتمسك بقرارها وتواجه احتجاجات قد تتسع خلال الفترة المقبلة؟
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Play
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
Play
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
Play
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
Play
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
Play
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
Play
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Play
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Play
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Live Talk
Play
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Play
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
Play
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Play
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
Play
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
Play
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
Play
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
Play
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
Play
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Play
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Play
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Live Talk
Play
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Play
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
Play
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25

اخترنا لك
بالفيديو.. ما ضبطته دوريات المرور في احد ازقة بغداد (فيديو)
04:11 | 2025-09-27
رابطة الرافدين تهنئ القطاع السياحي العراقي بمناسبة اليوم العالمي للسياحة
03:12 | 2025-09-27
مؤسسة السومرية تتلقى التهاني بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيسها
02:32 | 2025-09-27
مشاركة واسعة في "لنحيَا يوما كما عاش نبينا" بالعراق
02:14 | 2025-09-27
البيان الختامي لمؤتمر مخيم الهول.. العراق أعاد أكثر من 18,800 شخص حتى الان
02:01 | 2025-09-27
السوداني يوجه بتخفيض الرسم الكمركي عن الكتب المستوردة إلى 1%
15:12 | 2025-09-26

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.