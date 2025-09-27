تحالف العزم يهنئ السومرية بعيد تأسيسها: قناة حرصت على نقل الحقيقة بمصداقية

وقال التحالف في برقية التهنئة، "نتقدم بأحر التهاني إلى بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيسها، متمنين لها دوام النجاح والتألق في مسيرتها الإعلامية".وأضاف التحالف "لقد أثبتت خلال مسيرتها المهنية حضوراً مميزاً في المشهد الإعلامي العراقي، من خلال رسالتها الهادفة وبرامجها المتنوعة، وحرصها على نقل الحقيقة بمصداقية إلى المشاهد العراقي".وتابع التحالف، "بهذه المناسبة، نبارك لكوادرها كافة هذا العطاء المتواصل، آملين أن تبقى منبراً إعلامياً فاعلاً يسهم في خدمة المجتمع وتعزيز مسيرة الإعلام الوطني".