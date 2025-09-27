التعليم توضح بشأن رسوم منظومة التطوير الرقمي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تأكيدا على إجراءاتنا المتعلقة بتطوير بيئة التعليم الجامعي وتحسين آلياتها من خلال التحول الرقمي الشامل وأتمتة سياقاتها الأكاديمية والإدارية، نجدد سلامة وقانونية أنساقها المعتمدة لاسيما رسوم منصة التي تدخل ضمن حزمة الخدمات المقدمة في الجامعات بموجب القوانين والتعليمات والقرارات التشريعية النافذة".ودعت الوزارة إلى "مراعاة الدقة والحذر من تداول بعض المفاهيم والتأويلات المنقولة في منصات التواصل الاجتماعي بشأن مجانية التعليم وضرورة التمييز الواضح بين الرسوم الخدمية الثانوية وبين الأجور الدراسية المشمولة بأحكام قانون (25) لسنة 2016 وقانون (22) لسنة 2024".وذكرت انه "انطلاقًا من صلاحياتها القانونية المخولة ومسؤوليتها في إدارة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في تواصل الوزارة مساراتها التطويرية في مجال التحول الرقمي والأتمتة من خلال اعتماد أكثر من (120) نظامًا متطورًا لترسيخ الحوكمة الذكية والتكامل بين الطالب والأستاذ والإدارة في بيئة رقمية حديثة وتعزيز مكانة الجامعات العراقية عالميا وتعضيد حضورها في ميدان الرقمنة الشاملة".