"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
انفجار سرطاني غير مسبوق.. العراق السابع عالميا بنسبة الوفيات
محليات
2025-09-27 | 07:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
433 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
حذر خبراء
الصحة
حول العالم من انفجار سرطاني غير مسبوق، مع توقعات بارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 18.6 مليون حالة سنوياً بحلول عام 2050، بزيادة تصل إلى 75% مقارنة بعام 2023.
الدراسة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل شملت 204 دول من بينها
العراق
، وأظهرت أن عدد حالات
السرطان
الجديدة تضاعف منذ 1990 ليصل إلى 18.5 مليون حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 10.4 مليون حالة.
العراق في قلب الأزمة
وفي العراق، تؤكد مصادر طبية أن معدلات الإصابة بالسرطان في تصاعد مستمر منذ سنوات، مدفوعة بعوامل متعددة، منها التلوث البيئي والإشعاعي الناتج عن الحروب واستخدام أسلحة محرمة، وتلوث المياه والهواء في المحافظات الجنوبية، وخاصة
البصرة
، حيث ترتفع نسب الإصابة بسرطان الدم والرئة، والأنماط المعيشية غير الصحية مثل التدخين، والسمنة، وضعف الوعي الغذائي، وضعف النظام الصحي ونقص الأجهزة التشخيصية وأدوية العلاج الكيمياوي والإشعاعي.
واكد أطباء عراقيون أن "الوضع مقلق بشكل خاص في المستشفيات الحكومية، إذ يواجه المرضى قوائم انتظار طويلة، فيما يضطر كثيرون إلى بيع ممتلكاتهم أو السفر للعلاج في
الأردن
والهند وتركيا".
أرقام وتحذيرات
وأشارت
منظمة الصحة
العالمية إلى أن "العراق يسجل سنوياً أكثر من 25 ألف حالة سرطان جديدة، مع احتمال أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير بسبب ضعف آليات الإحصاء".
ووثقت منظمات محلية في البصرة وحدها، وثقت أن نسب السرطان بين الأطفال ارتفعت بشكل مثير للقلق خلال العقد الأخير.
فيما حذر خبراء محليون من أن "استمرار الإهمال الصحي والبيئي قد يجعل العراق من بين أكثر الدول تضرراً في المنطقة".
دعوات للتحرك
الباحثة الأميركية ليزا فورس، المشاركة في إعداد الدراسة العالمية، شددت على أن "السرطان لم يعد أولوية في السياسات الصحية للعديد من الدول"، داعية إلى "مضاعفة الجهود لتوفير التشخيص المبكر والعلاج النوعي".
وفي العراق، ناشد مختصون
وزارة الصحة
والبرلمان اعتماد خطة وطنية شاملة لمكافحة السرطان، تتضمن "زيادة مراكز الأورام وتزويدها بأجهزة حديثة ودعم الأدوية السرطانية وتوفيرها مجاناً وفرض رقابة بيئية صارمة على المصانع والنفايات النفطية والكيماوية وتفعيل برامج التوعية والفحص المبكر".
وبينما يركز العالم على مواجهة التحديات الصحية الكبرى، يبقى العراق أمام معركة مضاعفة: مواجهة النمو العالمي الهائل في أعداد المصابين بالسرطان، ومعالجة إرث طويل من التلوث والإهمال.
وبحسب الأطباء، فإن السنوات المقبلة ستكون حاسمة: إما التحرك السريع للحد من الكارثة، أو مواجهة مستقبل مظلم لآلاف العائلات العراقية.
مقالات ذات صلة
العراق يحافظ على مركزه الـ58 عالمياً والسابع آسيوياً في تصنيف فيفا
04:01 | 2025-09-18
خفض متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية وترقب غير مسبوق في الاسواق
12:15 | 2025-09-17
تعليق إيراني بعد قمة الدوحة: إجماع غير مسبوق
15:30 | 2025-09-15
الجائحة وإدمان الشاشات يتسببان بركود جنسي غير مسبوق
14:02 | 2025-08-31
السرطان
عالمي
السومرية نيوز
وزارة الصحة
منظمة الصحة
سومرية نيوز
السومرية
البصرة
العراق
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
أمن
49.97%
09:58 | 2025-09-25
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
09:58 | 2025-09-25
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
سياسة
18.64%
05:10 | 2025-09-26
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
05:10 | 2025-09-26
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
رياضة
18.49%
12:58 | 2025-09-26
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
12:58 | 2025-09-26
رحمة رياض أول فنانة عراقية تتجاوز حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب
فن وثقافة
12.9%
08:46 | 2025-09-26
رحمة رياض أول فنانة عراقية تتجاوز حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب
08:46 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء يتقدم بالتهاني الى السومرية بذكرى تأسيسها
07:24 | 2025-09-27
التعليم توضح بشأن رسوم منظومة التطوير الرقمي
07:14 | 2025-09-27
تحالف العزم يهنئ السومرية بعيد تأسيسها: قناة حرصت على نقل الحقيقة بمصداقية
06:17 | 2025-09-27
مؤسسة السومرية تتلقى التهاني بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيسها
06:00 | 2025-09-27
وزير العدل يهنئ السومرية بعيد تأسيسها الـ21: مؤسسة رسخت حضورها المهني
05:57 | 2025-09-27
بالفيديو.. ما ضبطته دوريات المرور في احد ازقة بغداد (فيديو)
04:11 | 2025-09-27
