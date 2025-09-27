منظمة نخيل عراقي الثقافية تهنئ السومرية: مدرسة للإعلام الرصين وواحة ثقة للمشاهد

وقالت المنظمة في رسالة موجهة إلى رئيس الاستاذ ، "باسم منظمة عراقي الثقافية نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى مؤسسة الإعلامية وقناتها الفضائية بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيسها. لقد أثبتم، على مدى أكثر من عقدين، أن الإعلام الحر والمسؤول قادر على أن يكون منبراً وطنياً يعبّر عن هموم الناس ويُعلي صوت الحقيقة، بعيداً عن التجاذبات الحزبية والمحاصصات الضيقة التي طغت على المشهد الإعلامي في ".وأضافت، "إن استقلاليتكم ونهجكم المهني جعلا من السومرية مدرسة للإعلام الرصين، وواحة ثقة للمشاهد العراقي المصداقية والتوازن".وأتمت المنظمة، "نبارك لكم هذه المسيرة المشرّفة، ونتمنى لكم دوام التألق والإبداع، خدمةً للكلمة الحرة والوطن".