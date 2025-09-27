وزير الخارجية مهنئاً السومرية: اثبتت التزامها بنقل الحقيقة وتعزيز حرية الرأي والتعبير

وقال حسين في تهنئة بعثها لمؤسسة بذكرى تأسيسها، "بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس ، يسرني أن أتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى إدارتها وكوادرها الإعلامية كافة، متمنياً لهم دوام النجاح والتألق في أداء رسالتهم الإعلامية".وأضاف: "لقد أثبتت خلال مسيرتها المهنية التزامها بنقل الحقيقة وتعزيز حرية الرأي والتعبير، وساهمت بفاعلية في ترسيخ قيم الحوار والتعددية وإيصال صوت المواطن العراقي إلى الرأي العام".وأتم: "إننا إذ نبارك هذا الإنجاز الإعلامي الرصين، نؤكد تقديرنا للجهود الكبيرة التي تبذلها القناة في خدمة قضايا الوطن وتعزيز حضور على الساحة الإعلامية. مع خالص التمنيات بدوام التوفيق والتقدم، وكل عام وأنتم بخير".