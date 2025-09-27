رئيس مجلس بغداد يهنئ السومرية: منبر وطني جامع وصحافة بناء تليق بسمعة البلاد

الصفحة الرئيسية
2025-09-27 | 11:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
0 شوهد
اعتبر رئيس
مجلس محافظة بغداد
،
عمار الحمداني
، اليوم السبت،
مؤسسة السومرية
"منبراً وطنياً جامعاً وصحافة بناء تليق بسمعة البلاد".
وقال الحمداني، في تهنئة خاصة إلى
السومرية
بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ21، إن "
مؤسسة السومرية
تعتبر منبراً وطنياً جامعاً اسست لإعلام حر يليق بسمعة
العراق
".
وأضاف، أن "السومرية استطاعت ان تكون صحافة بناء لا صحافة هدم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
السيد الحكيم يبارك بذكرى تأسيس السومرية: ندعم كل منبر وطنيٍّ حرٍّ ينقل الحقيقة بموضوعية
09:13 | 2025-09-27
رئيس هيئة النزاهة يهنئ مؤسسة السومرية بالذكرى الـ21 لتأسيسها
09:22 | 2025-09-27
رئيس الوزراء يهنئ إدارة وكادر السومرية بالذكرى الـ21 لتأسيسها
06:59 | 2025-09-27
رئيس الجمهورية يهنئ إدارة وكادر السومرية بالذكرى الـ21 لتأسيسها
06:55 | 2025-09-27
