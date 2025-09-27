الكهرباء تعرض فرصاً استثمارية لتوليد الطاقة من الشمس والرياح وتدوير النفايات

ونقلت عن فاضل قوله في ملتقى للاستثمار، وتابعته ، إن "المؤتمر يتضمن عرض فرص جديدة في مجال الطاقات المتجددة تشمل مشاريع للطاقة الشمسية والرياح وتدوير النفايات ويصل حجم الطاقة فيها إلى 10 آلاف ميغاواط".وأضاف أن "هذه المشاريع مغطاة بضمانات دولية وممولة من البنوك العالمية، وهي عقود مدروسة ومصادق عليها من ، ما يمنح المستثمرين الأطمئنان والثقة الكاملة بالمشاركة"، مبيناً أن "الوزارة تعتمد سياسة تنويع مصادر الطاقة وعدم الاقتصار على وقود واحد، عبر استثمارات الغاز المحلية والربط مع دول الجوار والمشاريع الاستثمارية داخل العراق".وأشار وزير الكهرباء إلى أن "المشاريع الجديدة تشمل أكثر من مليوني لوح شمسي في ، و450 ألف لوح في وكربلاء "، مؤكداً أن "اتفاقيات وقعت مع شركات وسيمنز وشانغهاي الصينية لإنتاج طاقات إضافية، بينها أكثر من 14 ألف ميغاواط بالشراكة مع القطاع الخاص".وأوضح أن "إجمالي القدرات الإضافية المستهدفة يبلغ 24 ألف ميغاواط، وهو جهد كبير يواكب ارتفاع الطلب على الكهرباء ويؤمن استقرار المنظومة الوطنية لسنوات مقبلة".