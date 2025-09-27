الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
طهران: محاولات تفعيل آلية عقوبات مجلس الأمن ستخلق تحديا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542120-638945867466001708.png
الكهرباء تعرض فرصاً استثمارية لتوليد الطاقة من الشمس والرياح وتدوير النفايات
محليات
2025-09-27 | 12:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
35 شوهد
أعلن وزير الكهرباء
زياد علي فاضل
، اليوم السبت، عرض فرص استثمارية جديدة لتوليد 10 آلاف ميغا واط من الطاقة عبر الألواح الشمسية والرياح وتدوير النفايات.
ونقلت
الوكالة الرسمية
عن فاضل قوله في ملتقى
العراق
للاستثمار، وتابعته
السومرية نيوز
، إن "المؤتمر يتضمن عرض فرص جديدة في مجال الطاقات المتجددة تشمل مشاريع للطاقة الشمسية والرياح وتدوير النفايات ويصل حجم الطاقة فيها إلى 10 آلاف ميغاواط".
وأضاف أن "هذه المشاريع مغطاة بضمانات دولية وممولة من البنوك العالمية، وهي عقود مدروسة ومصادق عليها من
البنك الدولي
، ما يمنح المستثمرين الأطمئنان والثقة الكاملة بالمشاركة"، مبيناً أن "الوزارة تعتمد سياسة تنويع مصادر الطاقة وعدم الاقتصار على وقود واحد، عبر استثمارات الغاز المحلية والربط مع دول الجوار والمشاريع الاستثمارية داخل العراق".
وأشار وزير الكهرباء إلى أن "المشاريع الجديدة تشمل أكثر من مليوني لوح شمسي في
البصرة
، و450 ألف لوح في
بابل
وكربلاء
المقدسة
"، مؤكداً أن "اتفاقيات وقعت مع شركات
جنرال إلكتريك
وسيمنز وشانغهاي الصينية لإنتاج طاقات إضافية، بينها أكثر من 14 ألف ميغاواط بالشراكة مع القطاع الخاص".
وأوضح أن "إجمالي القدرات الإضافية المستهدفة يبلغ 24 ألف ميغاواط، وهو جهد كبير يواكب ارتفاع الطلب على الكهرباء ويؤمن استقرار المنظومة الوطنية لسنوات مقبلة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الكهرباء
فرص استثمارية
الوكالة الرسمية
جنرال إلكتريك
السومرية نيوز
زياد علي فاضل
البنك الدولي
سومرية نيوز
السومرية
المقدسة
أحدث الحلقات
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
