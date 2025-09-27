مؤسسة السومرية تتلقى التهاني بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيسها



وشكّلت منذ انطلاقتها علامة فارقة في الإعلام العراقي، إذ تبنت خطاباً مهنياً متوازناً يواكب الأحداث المحلية والإقليمية والدولية، مع اهتمام خاص بالشأن العراقي وقضاياه السياسية والاجتماعية والثقافية.

وخلال أكثر من عقدين، نجحت المؤسسة في أن تكون نافذة إعلامية موثوقة لجمهور واسع داخل العراق وخارجه.

ولم تقتصر مسيرة السومرية على الأخبار السياسية فحسب، بل امتدت إلى مجالات الثقافة والفن والرياضة والبرامج الاجتماعية، حيث قدمت شبكة برامج متنوعة تعكس نبض الشارع العراقي وتلبي اهتمامات مختلف الفئات.

وتعد نشرات الأخبار اليومية والبرامج الحوارية التي تستضيف صناع القرار والخبراء، من أبرز ما منح السومرية مكانتها المتميزة بين وسائل الإعلام المحلية.

وتشير تقارير المتابعة الإعلامية إلى أن السومرية لعبت دوراً محورياً في نقل الحقائق خلال محطات حرجة مرّ بها العراق، مع بدءاً من المرحلة الانتقالية مروراً بالحروب ضد الإرهاب، وصولاً إلى تغطية التظاهرات الشعبية والانتخابات، مع التزامها بتعددية الآراء وإتاحة المنبر للجميع.

كلمات من داخل المؤسسة

رئيس مجلس إدارة المؤسسة أكد في كلمة بالمناسبة أن "النجاح الذي حققته السومرية خلال 21 عاماً لم يكن ليتحقق لولا إصرار كوادرها على الالتزام بالمعايير المهنية وتطوير أدوات العمل الإعلامي".

وأضاف: "ننظر إلى المستقبل بثقة، ونسعى إلى تعزيز حضورنا الرقمي لمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات الجيل الجديد من المتابعين".

هكذا تدخل مؤسسة السومرية عامها الواحد والعشرين، محمّلة بإرث إعلامي غني وتجربة مهنية ناضجة، وسط آمال أن تستمر في مسيرتها كمنبر حر ينقل صوت الحقيقة ويواكب تطلعات العراقيين نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وتوافدت التهاني من مختلف الأوساط الرسمية والشعبية، تقديراً لدورها الإعلامي البارز ومساهمتها في إثراء المشهد الإعلامي العراقي منذ عام 2004 وحتى اليوم.

وتقدم رئيس حزب تقدم بالتهاني الى بالذكرى الـ21 لتأسيسها

وهنأ مستشار قاسم الأعرجي إدارة وكادر السومرية بذكرى تأسيسها الـ21

وبارك نائب رئيس شاخوان عبدالله بالذكرى الـ21 لتاسيس قناة السومرية

كما تقدم الشمري بالتهاني الى السومرية بذكرى تأسيسها

وتقدم وزير النقل رزاق السعداوي بالتهاني في الذكرى السنوية الـ21 لتأسيس السومرية

وتقدم ثابت محمد سعيد العباسي بالتهاني الى إدارة وكادر مؤسسة السومرية بالذكرى 21 لتأسيسها.

وهنأ رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عبد الأمير يارالله مؤسسة السومرية بالذكرى 21 لتأسيسها

كما تقدم نائب قائد الفريق أول الركن قيس المحمداوي بالتهاني والتبريكات بالذكرى الـ21 لتأسيس السومرية

وهنا رئيس خلية الفريق سعد معن بالذكرى الـ21 لتأسيس السومرية.

كما هنأ مدير الإعلام بوزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي بالذكرى 21 لتأسيس السومرية

وهنأ قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي السومرية بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيسها وتقدم مدير دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العميد مقداد ميري بالتهاني الى السومرية بذكرى تأسيسها الناطق باسم القائد العام صباح النعمان يهنئ السومرية بالذكرى الـ21 لتأسيسها وهنأ محمد نوري الكربولي قناة السومرية بالذكرى الـ21 لتأسيسها كما هنأ محافظ كربلاء نصيف الخطابي إدارة وكادر السومرية بالذكرى الـ21 لتأسيسها

وذكر الخطابي في بيان ورد لـ ، "أقدم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بالذكرى الـ21 لتأسيس السومرية".

وأضاف ان "هذه المناسبة تجسد مسيرة متواصلة من العطاء الإعلامي الصادق، والجهد المتفاني في نقل الصورة الحقيقية للشأن العراقي، والمساهمة في بناء الوعي الوطني". كما هنأ نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي إدارة وكادر قناة السومرية بالذكرى الـ21 لتأسيسها وتقدم مستشار لشؤون النقل ناصر الاسدي بالتهاني إلى قناة السومرية بذكرى تأسيسها الـ21 وهنأت قيادة شرطة قناة السومرية بالذكرى الـ21 لتأسيسها وهنأ شيخ عام قبيلة شمر الشيخ فيصل حروش الجربا ادارة وكادر قناة السومرية بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيسها

وتقدم رئيس نادي اللواء الركن معد بداي ‏بالتهاني الى مؤسسة السومرية بعيدها الـ21

وهنأ المتحدث باسم كريم السيد مؤسسة السومرية بالذكرى 21 لتأسيسها وتقدم المركز العراقي الاقتصادي السياسي بالتهاني الى إدارة وكادر السومرية بذكرى تاسيسها الـ21

كما هنأ رئيس شركة للمحاماة والاستشارات القانونية احمد العبادي قناة السومرية بمناسبة الذكرى (21) لتأسيسها، والتي تعتبر اللسان الناطق بمعاناة الشعب العراقي"، متمنياً لها دوام التألق والنجاح. وهنأ المدير التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة، مهند الصفار، أسرة السومرية بالذكرى الـ21 لتأسيسها. وقدم أيضاً، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل كريم الدليمي، تهانيه بمناسبة ذكرى تأسيس السومرية. من جانبه، كتب الرئيس الاقليمي لمجموعة شركات اي كيو، عبداللطيف السعدي، : "كل التهاني والتقدير والامتنان لقناة السوموية بمناسبة ذكرى تاسيسها الـ٢١، متمنين لها المزيد من التقدم والعطاء واستمرارها صوتا للحق". بدوره، وزير الكهرباء زياد علي فاضل، قدم التهاني لاسرة السومرية بمناسبة الذكرى الـ 21 لتأسيسها. وهنأ أيضاً الناطق الرسمي باسم العقيد عباس البهادلي اسرة السومرية بمناسبة الذكرى الـ 21 لتأسيسها. وقدمت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة التهاني لادارة وكادر قناة السومرية الفضائية بمناسبة الذكرى الـ 21 لتأسيسها. من، جهته، قدم وزير والبحث العلمي نعيم العبودي، التهاني لمؤسسة السومرية بذكرى تأسيسها. الدكتور قتيبة الجبوري هنأ أيضا ادارة وكادر قناة السومرية بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ 21. وبارك مستشار رئيس ناصر تركي العوادي الذكرى الـ 21 لتأسيس قناة السومرية.

وهنأت أيضا عضو مجلس النواب، اسماء كمبش، مؤسسة السومرية، مؤكدة أنها تمثل "قناة الوطن والمحبة والتآخي". كذلك، قدم النائب ثائر عبد الجليل، تهنئته لمؤسسة السومرية بذكرى تأسيسها. في السياق، كتب النائب علاء الحيدري تهنئة جاء في نصها: "أبارك لادارة وكوادر فضائية السومرية بذكرى تاسيسها، هذه المحطة ذات المسيرة الاعلامية الثرية التي امتدت عبر سنوات وتركت بصمة مهنية واضحة في الساحة الإعلامية أتمنى لكم مزيداً من التألق والنجاح".

كما بعث رئيس شبكة الاعلام العراقي كريم حمادي برقية تهنئة لقناة السومرية الفضائية، متمنيا لها النجاح والابداع.