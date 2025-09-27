قناة العهد تهنئ السومرية بذكرى تأسيسها الـ 21

​هنأت الفضائية، اليوم السبت، بذكرى تأسيسها الـ 21.

وبعثت القناة ببرقية تهنئة الى ، جاء فيها "نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات الى ادارة وكادر قناتكم الكريمة بمناسبة الذكرى 21 لتأسيسها، متمنين لكم الاستمرار على ذات النهج خدمة لواقعنا الاعلامي والارتقاء به نحو والابداع".

وقدمت شخصيات سياسية واجتماعية وثقافية رفيعة المستوى، التهاني لمؤسسة ؛ بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيسها.