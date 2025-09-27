اندلاع حريق داخل سوق جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باندلاع حريق داخل سوق جنوبي .



دون وقوع اي اصابات تذكر". وقال المصدر في حديث لـ ، "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية ضمن سوقدون وقوع اي اصابات تذكر".

الى ذلك، قالت ، إن "فرق الدفاع المدني تحكم سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل سوق حي العامل في ، ، الذي يحتوي على بنايات تجارية وأكشاك وبسطات مشيدة من ألواح السندويج بنل، وهي مخالفة لتعليمات السلامة ومتطلبات الدفاع".