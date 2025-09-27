الحشد الشعبي يهنئ السومرية بذكرى تأسيسها الـ 21

وقدمت العامة في هيئة الحشد الشعبي برقية تهنئة، جاء فيها " باسم مديرية الإعلام العامة في ، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى ، بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيسها، مثمّنين مسيرتها الإعلامية وما قدمته من جهد مهني في نقل الحقيقة وخدمة القضايا الوطنية".

وأضافت "بهذه المناسبة العزيزة، نتمنى لإدارتها وكوادرها دوام التوفيق والنجاح، ومزيداً من العطاء والإبداع في مسيرتهم الإعلامية ، بما يعزز مسيرة الإعلامية ويخدم تطلعات شعبنا العزيز".