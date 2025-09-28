بعد 3 أشهر.. تطبيق لوحات تعريفية جديدة على فئة من السيارات في العراق

وقال ، ، إن "اللوحات الجديدة تأتي ضمن جهود الحكومة لتوحيد مواصفات المركبات وضمان سهولة التعرّف عليها ومراقبة جودتها"، مشيرا الى ان "هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المروريَّة وضمان الامتثال للمواصفات الفنيَّة المعتمدة".وأوضح الدليمي أن "اللوحات التعريفية الجديدة تُمثل جزءاً من المواصفة الفنيَّة، والتي تتضمَّن شروطاً للمركبات المستوردة في ما يخصّ السلامة العامَّة وأنظمة الأمان الإلكترونيَّة، والحدَّ من الانبعاثات الضارّة وضمان مطابقة المركبات للمعايير البيئيَّة الدوليَّة".وأضاف أنَّ وكلاء المركبات الجديدة ملزمون بالحصول على كتب تأييدٍ مطابقةٍ صادرةٍ عن الجهاز قبل دخول المركبات إلى السوق العراقيَّة، مشيراً إلى أنَّ اللوحات الجديدة ستُسهِّل عمليات التفتيش والرصد ومراقبة المركبات على الطرق، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأكّد الدليمي أنَّ "هذه الإجراءات تُمثّل خطوةً مهمَّةً لتنظيم سوق السيارات وحماية المستهلك من الغشِّ والتلاعب، فضلاً عن رفع مستوى الأمن والسلامة على الطرق"، مشيرا الى ان "الحكومة تعمل على تعزيز آليات الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام التامِّ بالمواصفات الجديدة".