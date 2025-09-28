التربية تعلن نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي (رابط)

– محليات



أعلنت ، اليوم الأحد، نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الاعدادي بفروعه كافة الدور الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

للاطلاع على النتائج، انقر هنا. للاطلاع على النتائج،