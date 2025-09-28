ضوابط جديدة تفتح الباب أمام آلاف العوائل للحصول على سكن داخل بغداد

وقال مدير عام المديرية المهندس، ، إن المحافظة شكلت في وقت سابق لجنة مشتركة مع أمانة ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بهدف إعادة فرز الأراضي داخل العاصمة سواء في مناطق المركز أو الأطراف، بما يضمن توزيعها بين أكبر عدد ممكن من المستحقين.وأضاف أن جميع الأراضي العائدة إلى في بغداد جرى استنفادها وتوزيعها بالكامل، أما المتوفرة حالياً فتعود ملكيتها إلى دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية، إذ لا يمكن التصرف بها من دون استحصال الموافقات الرسمية اللازمة.وبين القريشي، أن هذا الأمر استدعى إعداد ضوابط جديدة من قبل اللجنة لتسهيل آليات التوزيع بين الفئات المستحقة تشمل إلزام دائرة عقارات الدولة أو أي جهة مالكة للأرض بتسليمها من دون بدل إيجار، إلى جانب تخصيص نسب محددة من الأراضي لعامة المواطنين الذين لا يمتلكون قطعاً سكنية، مؤكداً أن سيعرض هذه الضوابط للتصويت قريباً لتدخل حيِّز التنفيذ حال المصادقة عليها.وكشف القريشي، عن أن عدد الأراضي المفروزة في أطراف بغداد بلغ 1500 قطعة سكنية مخدومة بالكامل في منطقة النهروان، جرى توزيعها ضمن المرحلة الأولى من قبل ، فيما تمكنت المديرية خلال المرحلة الثانية من فرز 1500 قطعة أخرى مخدومة بالكامل في المنطقة نفسها لغرض توزيعها بين المستحقين، وصولاً إلى فرز عشرة آلاف دونم في النهروان التي تتوافر فيها مساحات كبيرة جاهزة للتخصيص.