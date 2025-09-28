ضوابط جديدة تفتح الباب أمام آلاف العوائل للحصول على سكن داخل بغداد

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في برلين.. اعتقال عشرات الأشخاص باحتجاجات مؤيدة لفلسطين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ضوابط جديدة تفتح الباب أمام آلاف العوائل للحصول على سكن داخل بغداد

محليات

2025-09-28 | 04:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ضوابط جديدة تفتح الباب أمام آلاف العوائل للحصول على سكن داخل بغداد
المصدر:
الصباح
554 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أعدت مديرية بلديات محافظة بغداد، ضوابط جديدة خاصة بتوزيع الأراضي بين المستحقين، سيجري اعتمادها فور المصادقة عليها قريباً من قبل مجلس الوزراء، فيما تعمل على فرز 10 آلاف دونم في منطقة النهروان.

وقال مدير عام المديرية المهندس، ياسر القريشي، إن المحافظة شكلت في وقت سابق لجنة مشتركة مع أمانة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بهدف إعادة فرز الأراضي داخل العاصمة سواء في مناطق المركز أو الأطراف، بما يضمن توزيعها بين أكبر عدد ممكن من المستحقين.

وأضاف أن جميع الأراضي العائدة إلى الدوائر البلدية في بغداد جرى استنفادها وتوزيعها بالكامل، أما المتوفرة حالياً فتعود ملكيتها إلى دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية، إذ لا يمكن التصرف بها من دون استحصال الموافقات الرسمية اللازمة.

وبين القريشي، أن هذا الأمر استدعى إعداد ضوابط جديدة من قبل اللجنة لتسهيل آليات التوزيع بين الفئات المستحقة تشمل إلزام دائرة عقارات الدولة أو أي جهة مالكة للأرض بتسليمها من دون بدل إيجار، إلى جانب تخصيص نسب محددة من الأراضي لعامة المواطنين الذين لا يمتلكون قطعاً سكنية، مؤكداً أن مجلس الوزراء سيعرض هذه الضوابط للتصويت قريباً لتدخل حيِّز التنفيذ حال المصادقة عليها.

وكشف القريشي، عن أن عدد الأراضي المفروزة في أطراف بغداد بلغ 1500 قطعة سكنية مخدومة بالكامل في منطقة النهروان، جرى توزيعها ضمن المرحلة الأولى من قبل وزارة الإعمار، فيما تمكنت المديرية خلال المرحلة الثانية من فرز 1500 قطعة أخرى مخدومة بالكامل في المنطقة نفسها لغرض توزيعها بين المستحقين، وصولاً إلى فرز عشرة آلاف دونم في النهروان التي تتوافر فيها مساحات كبيرة جاهزة للتخصيص.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-28
Play
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-28
عشرين
Play
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
Play
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
Play
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Play
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
Play
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-27
Play
العراق في دقيقة 27-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-27
Biotic
Play
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Play
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
Play
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
Play
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
Play
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Play
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Play
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-28
Play
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-28
عشرين
Play
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
Play
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
Play
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Play
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
Play
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-27
Play
العراق في دقيقة 27-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-27
Biotic
Play
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Play
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
Play
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
Play
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
Play
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Play
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Play
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25

اخترنا لك
وزير الإعمار والإسكان يعلن عبر السومرية توزيع 8 آلاف قطعة أرض سكنية في بغداد
07:40 | 2025-09-28
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي يهنئ السومرية بذكرى تأسيسها
07:04 | 2025-09-28
قرارات جديدة من التربية تخص مدارس الموهوبين ونظام الانتساب والاستضافة
05:44 | 2025-09-28
القضاء يسترد 3 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي
05:40 | 2025-09-28
التربية تقرر إضافة درجتين لمعالجة الحالات الحرجة لتلاميذ وطلبة المراحل غير المنتهية
05:24 | 2025-09-28
التربية تصوت على اعتماد الدور الثاني التكميلي والدور الثالث للراسبين
05:24 | 2025-09-28

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.