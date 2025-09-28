العراق يعتزم إنشاء مرصد عربي للسياحة المستدامة

وقال الناطق باسم التابعة للوزارة، ، إن الهيئة تُعدُّ خططاً لإطلاق منصة رقمية عربية للسياحة توفر بيانات ومؤشرات آنية لصانعي السياسات ذات العلاقة، إضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع، بحسب الصحيفة الرسمية.وأردف أن الهيئة ستخصص أيضاً، سنوية لأفضل تجربة وطنية في تطوير الإحصاءات السياحية، بهدف تشجيع التنافس الإيجابي وتحفيز الابتكار، منوهاً بأن المرصد سيكون بمثابة خريطة طريق نحو بناء نظام إحصائي سياحي عربي متكامل، يُسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.‏وذكر عبد الرضا، أن الملتقى العربي الثالث للإحصاء السياحي، خرج بحزمة توصيات أبرزها، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ليكون شريكاً رئيسياً في توفير البيانات ودعم تطوير الإحصاءات السياحية، بوصفه المستفيد الأكبر من دقَّة وشفافية الأرقام.وعدَّ التوصيات، جهداً علمياً عربياً مشتركاً، ودعوة صريحة لتوحيد الصف وتكثيف العمل الجماعي، لتطوير قطاع السياحة العربي، مؤكداً أن اختيار عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، سيكون نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقاً للقطاع السياحي في المنطقة.الناطق باسم الهيئة، أكد في السياق ذاته، أنه جاري العمل على إصدار تقارير سنوية منتظمة حول أداء القطاع السياحي في كل دولة عربية، استناداً إلى بيانات دقيقة وموثوقة، بما يتيح لصنّاع القرار والمستثمرين والباحثين صورة واضحة عن واقع السياحة العربية.‏وأوضح أن الهيئة ستسعى أيضاً إلى دعم التحوّل الرقمي في الإحصاءات السياحية عبر الأتمتة وبناء قواعد بيانات قابلة للتحديث والتبادل الإلكتروني، إلى جانب تطوير إطار عربي موحّد للتصنيفات السياحية يتماشى مع المعايير الدولية، مما يعزز الثقة والمقارنة بين الدول.