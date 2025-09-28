انتخابات 2025: المفوضية تحدد موعد المصادقة على أسماء المرشحين

وأوضح رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، الدكتور ، أنَّ عمليات التحقق من الموقف القانوني والأمنيِّ للمرشّحين على وشك الاكتمال خلال الأيّام القليلة المقبلة.وأكد أنَّ هذه الخطوة تأتي ضمن استعدادات المفوضيَّة لضمان سير الانتخابات بشكلٍ شفّافٍ وعادل، على وفق القوانين والأنظمة النافذة، مع مراعاة جميع الضوابط الأمنيَّة والقانونيَّة المرتبطة بالمرشّحين.