بغداد تزين نفسها بالأعلام العراقية استعداداً لليوم الوطني

قيادة العمليات، العميد ، أوضح أن "هذه الحملة تأتي ضمن خطة شاملة لإظهار بحلّة زاهية في هذه المناسبة الوطنية، حيث جرى رفع الأعلام وأعلام الزينة في الشوارع والساحات العامة، لاسيما في المناطق التراثية مثل وساحة ، لإضفاء أجواء من البهجة والسرور بين المواطنين".وبيّن، أن "قطاعات وزارتي الدفاع والداخلية تواصل دورها في إنجاز الاستعدادات الميدانية، سواء عبر نصب الأعلام أو من خلال الإسهام في تأمين أجواء الاحتفال وضمان انسيابية الفعاليات"، كما أشار إلى أن "القيادة عملت على إزالة الرايات والشعارات الخاصة بمناسبات سابقة، بعد أن انتفت الحاجة إليها، واستبدالها بجداريات وشعارات جديدة تعبر عن رمزية ".وأكد حميد، أن "الحملة لم تقتصر على المؤسسات الحكومية فحسب، بل شملت أيضاً العديد من المناطق الحيوية والأسواق والشوارع الرئيسة، إذ جرى تزيينها بالأعلام الوطنية واللافتات التي تؤكد اعتزاز العراقيين بهذا اليوم الذي يمثل رمزاً للسيادة والوحدة الوطنية".وأضاف، أن " ، بتوجيه مباشر من قائدها الفريق الركن ، حرصت على إشراك المواطنين في أجواء التحضيرات، من خلال الفعاليات التي ستقام يوم الجمعة في المناطق التراثية، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء الوطني ويعكس صورة إيجابية عن بغداد كعاصمة تنبض بالحياة في هذه المناسبة".وتابع، أن "الخطة تتضمن أيضاً تنسيقاً مع الدوائر الخدمية في العاصمة لضمان تهيئة البنى التحتية اللازمة وإظهار المدينة بأبهى صورة"، مشيراً إلى أن "اليوم الوطني مناسبة تحمل قيمة معنوية كبيرة للعراقيين، وتسعى القيادة إلى أن تكون احتفالات هذا العام متميزة عن الأعوام السابقة من خلال التنظيم الواسع والأنشطة المصاحبة".