التربية تصوت على اعتماد الدور الثاني التكميلي والدور الثالث للراسبين

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هيئة الرأي صوتت على اعتماد الدور الثاني التكميلي والدور الثالث للمراحل المنتهية الثلاث للراسبين بجميع الدروس (السادس الابتدائي، والثالث المتوسط، والسادس الاعدادي)".وأشارت الوزارة إلى أن "هذا التصويت خطوة أولى، حيث سيتم رفع القرار إلى للبت فيه".