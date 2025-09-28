الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
في برلين.. اعتقال عشرات الأشخاص باحتجاجات مؤيدة لفلسطين
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542169-638946486940742819.jpg
التربية تصوت على اعتماد الدور الثاني التكميلي والدور الثالث للراسبين
محليات
2025-09-28 | 05:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,412 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
صوتت هيئة الرأي في
وزارة التربية
، اليوم الاحد 28 أيلول/ سبتمبر 2025، على اعتماد الدور الثاني التكميلي والدور الثالث للمراحل المنتهية الثلاث للراسبين بجميع الدروس.
وأشارت الوزارة إلى أن "هذا التصويت خطوة أولى، حيث سيتم رفع القرار إلى مجلس الوزراء للبت فيه".
وأشارت الوزارة إلى أن "هذا التصويت خطوة أولى، حيث سيتم رفع القرار إلى
مجلس الوزراء
للبت فيه".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
التربية تصوت على
اعتماد الدور الثاني التكميلي والدور الثالث للراسبين
السومرية نيوز
وزارة التربية
مجلس الوزراء
سومرية نيوز
السومرية
مجلس الو
مجلس ال
