التربية تقرر إضافة درجتين لمعالجة الحالات الحرجة لتلاميذ وطلبة المراحل غير المنتهية

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "هيئة الرأي قررت إضافة درجتين لمعالجة الحالات الحرجة لتلاميذ وطلبة المراحل غير المنتهية للعام الدراسي 2024-2025".وأضافت ان "ذلك جاء مراعاة لظروفهم الاستثنائية ودعمهم لمواصلة مسيرتهم الدراسية".