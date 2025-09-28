قرارات جديدة من التربية تخص مدارس الموهوبين ونظام الانتساب والاستضافة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هيئة الرأي صوتت على إيقاف العمل بشرط معدل البقاء في مدارس الموهوبين اسوة بمدارس المتفوقين والمتميزين، لهذا العام الدراسي فقط"، مضيفة ان "ذلك جاء حفاظا على مجهودات الطلبة".كما صوتت هيئة الرأي في – بحسب البيان - على إعادة العمل بنظام الانتساب لطلبة المراحل المتوسطة والاعدادية فقط (من الاول المتوسط الى السادس الاعدادي) وللعام الدراسي (2025-2026) وذلك خلال انعقاد جلستها اليوم، حيث ستقوم العام والاهلي والاجنبي بنشر ضوابط إنتساب الطلبة لاحقاً.كما وافقت وزارة التربية - هيئة الرأي، على فتح باب الاستضافة للطلبة من المدارس المسائية الى الصباحية للعام الدراسي 2025_2026، فيما ستقوم الوزارة عبر الموقع الرسمي بنشر ضوابط وتعليمات قبول الاستضافة في الايام القليلة القادمة.وفي وقت سابق من اليوم، قررت وزارة التربية - هيئة الرأي، إضافة درجتين لمعالجة الحالات الحرجة لتلاميذ وطلبة المراحل غير المنتهية للعام الدراسي 2024-2025، مراعاة لظروفهم الاستثنائية ودعمهم لمواصلة مسيرتهم الدراسية.وايضاً، صوتت هيئة الرأي على إعتماد الدور الثاني التكميلي والدور الثالث للمراحل المنتهية الثلاث للراسبين بجميع الدروس (السادس الابتدائي، والثالث المتوسط، والسادس الاعدادي) على ان يتم رفع القرار الى للبت فيه.