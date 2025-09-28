المجلس الأعلى الإسلامي العراقي يهنئ السومرية بذكرى تأسيسها

وجاء في برقية التهنئة، "لقد شكلت خلال مسيرتها، نموذجاً متميزاً في المهنية والاعتدال والالتزام بالمعايير الوطنية، واستطاعت أن تحجز مكانة مرموقة في وجدان المتلقي من خلال تبنيها خطاباً إعلامياً وطنياً متزناً، واهتمامها بالشأن العراقي العام، ومواكبتها المستمرة للأحداث المحلية والإقليمية والدولية".وأضاف المجلس "وإننا إذ نثمن هذه المسيرة، نؤكد دعمنا لكل مؤسسة إعلامية وطنية تضع مصلحة وتعزيز وحدته ونقل هموم شعبه على رأس أولوياتها، ونتمنى لقناة دوام النجاح والتوفيق، ومزيداً من الإبداع والعطاء في خدمة الكلمة الحرة والإعلام المسؤول".