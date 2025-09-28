وزير الإعمار والإسكان يعلن عبر السومرية توزيع 8 آلاف قطعة أرض سكنية في بغداد

وقال في حديث للسومرية نيوز أن الحكومة شرعت في منح فرص استثمارية لأكثر من 350 ألف وحدة سكنية وأرض مخدومة في والمحافظات الأخرى، لافتاً إلى أنه تم اليوم توزيع 8 آلاف قطعة أرض سكنية مخدومة في منطقة النهروان، لتكون مركزاً لتوسعة العاصمة وتوفير الأراضي بطريقة مريحة للمستثمرين، ولتخفيف الضغط على قطاع السكن.وأكد الوزير خلال حديثه أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير السكن للمواطنين وتحسين التخطيط العمراني للمدن، رافضاً وصف أزمة السكن في بأنها "خانقة".