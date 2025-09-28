الصفحة الرئيسية
وفاة عقيلة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542183-638946603573978837.jpg
اجتماع وزاري عاجل لمواجهة أزمة المياه في العراق
محليات
2025-09-28 | 08:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
889 شوهد
عُقد في مقر
وزارة الموارد المائية
، اليوم الاحد، اجتماع تشاوري مشترك على مستوى الوزراء بناءً على توجيهات رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، لبحث الحلول والمعالجات العاجلة لأزمة الجفاف وشح المياه.
وذكر بيان لوزارة الموارد المائية، انه "ضم الاجتماع وزراء الموارد المائية والزراعة والبيئة، وذلك في أعقاب مناقشة الموضوع خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة والثلاثين لمجلس الوزراء".
وأكد وزير الموارد
عون ذياب
خلال الاجتماع على أن
العراق
"يمر حالياً بأشد سنوات الجفاف بشكل غير مسبوق"، واصفاً السنة الحالية بأنها "من أسوأ السنوات المائية منذ أكثر من 90 عاماً".
وأرجع أسباب هذه الأزمة إلى التغيرات المناخية واستمرار دول المنبع، وخاصة الجارة
تركيا
، في إنشاء المشاريع الخزنية والاروائية على منابع الأنهر، مما انعكس سلباً على الواردات المائية لنهري دجلة والفرات وأثر على الواقع البيئي والزراعي في البلاد.
وشمل الاجتماع تقديم عرض توضيحي مفصّل حول الإيرادات المائية للسنة الحالية 2024-2025 مقارنة بالعام الماضي وواقع خزين السدود والتأثيرات على حوضي دجلة والفرات والخزين المائي المتوقع خلال شهر تشرين الثاني المقبل و نسبة التراكيز الملحية في نهري دجلة والفرات والارتفاع غير المسبوق في ملوحة
شط العرب
والجهود المبذولة للحفاظ على معدلات مقبولة شمال مدينة
البصرة
.
وشدد وزير الموارد المائية عون ذياب على أن تأمين مياه الشرب والاستخدامات البشرية يعد من الأولويات القصوى لعمل الوزارة، مع الحفاظ على الحدود الدنيا للجريان البيئي.
بدوره، قدم وزير البيئة هه لو العسكري إيجازاً عن مشكلة التلوث في مجاري
الأنهار
نتيجة رمي الملوثات والمخلفات الصناعية، مؤكداً على العمل لوضع آلية للحد من هذه الظاهرة حفاظاً على صحة المواطن.
من ناحيته، أكد
وزير الزراعة
عباس المالكي
على أهمية التكيف مع الوضع المائي الراهن، الذي وصفه بـ "الأقسى منذ سنوات"، داعياً إلى ترشيد استهلاك المياه وتقنين استخدامها في القطاع الزراعي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
العراق يخطط لإنشاء 10 سدود لمواجهة شح المياه
03:45 | 2025-07-14
الموارد
المائية
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
وزارة الموارد المائية
محمد شياع السوداني
شياع السوداني
مجلس الوزراء
وزير الزراعة
عباس المالكي
محمد شياع
