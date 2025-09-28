بغداد.. أهالي زيونة يرفضون إحالة "نادي الضباط" إلى الاستثمار

وقال مراسل ، إن اهالي منطقة الواقعة شرقي العاصمة ، نظموا وقفة احتجاجية بعد احالة نادي الضباط الترفيهي إلى الاستثمار ودخول الآليات اليه وتهديم اجزاء منه.وناشد الأهالي، وفق مراسلنا، رئيس بـ"التدخل لإعادة تأهيله وعدم منحه للاستثمار".