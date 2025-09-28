خبر سار يخص العاملين بالقطاع الخاص

وقال في كلمة له خلال قرعة توزيع الأراضي السكنية بين مستحقيها، إن "الحكومة لجأت إلى فتح مناطق سكنية جديدة في العاصمة ، حيث تم منح فرصة استثمارية لمدينة ، التي تضم أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في منطقة النهروان".وأشار إلى، أنه "تم توزيع أراضٍ بين منتسبي بواقع 108 آلاف وحدة سكنية، في حين تمتلك الوزارة 150 ألف قطعة أرض في منطقة النهروان، ليصبح المجموع 350 ألف وحدة سكنية أو أكثر"، مؤكداً أن "منطقة النهروان واعدة، وتمثل مستقبل بغداد".وأضاف، أن "توزيع الأراضي كان في السابق محصوراً بالموظفين، إلا أنه في هذا العام تم شمول العاملين في القطاع الخاص، والمتقاعدين، بالإضافة إلى فئات أخرى"، لافتا الى ان "موضوع الأراضي في معقد، إذ تستخدم قوانين وقرارات تستغرق وقتاً طويلاً لإنجاز عمليات الاستملاك وغيرها من الإجراءات".وأكد، أن " أنجزت أعمالاً كبيرة وغير مسبوقة في تاريخها خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم تنفيذ 255 مشروعاً، منها 155 مشروعاً تخص الطرق"، موضحا ان "مشاريع فك الاختناقات المرورية أحدثت فرقاً ملحوظاً في عدد كبير من المناطق".ولفت إلى، أن "الوزارة تنفذ حالياً 232 مشروعاً آخر، ولدينا 115 مشروعاً قيد الإحالة في هذه المرحلة، تتوزع بين الطرق، والمياه، والمجاري، والإسكان، والمباني، والبلديات، ومشاريع متنوعة أخرى".