نقيب الصحفيين ينعى الصحفي الرائد محسن حسين

وكتب في تدوينة على منصة (X) ان "الاسرة الصحفية العراقية فقدت اليوم واحدا من رموزها الذين كانت لهم بصمتهم المتميزة في تاريخ ، انه الصحفي الرائد الذي وافاه الاجل في دولة ".واضاف ان "المرحوم ابو قضى اكثر من ستين عاما في العمل الصحفي وامتاز بمهنيته العالية التي قل نظيرها منذ ان بدأ العمل محررا في الصحف المحلية يتابع الاخبار بلا كلل ولا ملل واستحق ان يكون شيخ المحررين".وتابع "رحم الله الاخ والزميل ابو علاء واسكنه فسيح جناته والهمنا واهله وذويه الصبر والسلوان".