توجيهات من السوداني تخص عدادات الكهرباء

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لمتابعة تنفيذ جباية أجور الكهرباء، من القطاعات العامة والخاصة والمنزلية، وتنظيم إجراءات هذا الملف بما يضمن حقوق الدولة والمواطنين على حدّ سواء، بحضور وكيل وزارة الكهرباء، وعدد من المستشارين والمديرين العامين".ووجه "برفع موقف شهري عن أعمال رفع التجاوزات عن ، كما يتعين على شركات التوزيع إتمام عملها بنصب العدادات، إذ سيشكل هذا معياراً أساسياً في تقييم عمل هذه الشركات، وأداء مديريها العامين"، لافتا الى ان "البيانات الرقمية بينت وجود ارتفاع في مستوى الجباية لشهر آب الماضي بنسبة (4.4%) عما سبق تسجيله في نفس الشهر من العام الماضي".وجرى البحث في مجموعة من الإجراءات، بما فيها تكريم عدد من الفرق العاملة التي حققت إنجازات مهمة، وسير تطبيق الدفع الإلكتروني، إضافة إلى ديون شركات توزيع الكهرباء على القطاعات العامة والخاصة ومنازل المواطنين في المناطق السكنية.