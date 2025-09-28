الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
توجيهات من السوداني تخص عدادات الكهرباء
محليات
2025-09-28 | 10:55
توجيهات من السوداني تخص عدادات الكهرباء
محليات
2025-09-28 | 10:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,448 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اصدر
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، اليوم الاحد، توجيهات تخص عدادات الكهرباء.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لمتابعة تنفيذ جباية أجور الكهرباء، من القطاعات العامة والخاصة والمنزلية، وتنظيم إجراءات هذا الملف بما يضمن حقوق الدولة والمواطنين على حدّ سواء، بحضور وكيل وزارة الكهرباء، وعدد من المستشارين والمديرين العامين".
ووجه
رئيس الوزراء
"برفع موقف شهري عن أعمال رفع التجاوزات عن
الشبكة الوطنية
، كما يتعين على شركات التوزيع إتمام عملها بنصب العدادات، إذ سيشكل هذا معياراً أساسياً في تقييم عمل هذه الشركات، وأداء مديريها العامين"، لافتا الى ان "البيانات الرقمية بينت وجود ارتفاع في مستوى الجباية لشهر آب الماضي بنسبة (4.4%) عما سبق تسجيله في نفس الشهر من العام الماضي".
وجرى البحث في مجموعة من الإجراءات، بما فيها تكريم عدد من الفرق العاملة التي حققت إنجازات مهمة، وسير تطبيق الدفع الإلكتروني، إضافة إلى ديون شركات توزيع الكهرباء على القطاعات العامة والخاصة ومنازل المواطنين في المناطق السكنية.

>> تابع قناة السومرية على منصةX
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
