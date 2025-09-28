السوداني يوجه بتسريع إجراءات إطلاق البدل النقدي للوحدات السكنية

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "وجّه ، ومؤسسة الشهداء بتسريع إجراءات إطلاق البدل النقدي للوحدات السكنية والمنحة العقارية لجميع الفئات المشمولة بقانون ، وفقاً لضوابط الشمول والتوزيع".ويأتي هذا التوجيه، وفق البيان، "إنصافاً من سيادته لأسر الشهداء المضحّين، وتطبيقاً لمنهج الحكومة في الإصلاح الإداري، والقضاء على الروتين والمعرقلات التي تؤخر تقديم الخدمات والاستحقاقات للمواطنين".