الية لتسهيل إجراءات استيراد السيارات

وقال رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع للوزارة ، في بيان ورد لـ ، إن "الانطلاقة بدأت بخدمة تسهيل إجراءات استيراد السيارات الجديدة والمستعملة عبر منصة أور"، مبينًا أن "هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني".وأضاف أن "إدخال هذه الخدمة سيسهم في تبسيط الإجراءات أمام المستوردين والمختصين، وتقليل الروتين الإداري، وتسريع إنجاز المعاملات، بما ينعكس إيجابًا على خدمة المواطنين، فضلًا عن تعزيز مستويات الشفافية والدقة"، مشيرا إلى أن "الخدمة الجديدة ستوفر قاعدة بيانات متكاملة يمكن الاستفادة منها في دعم عمليات الرقابة والمتابعة، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات".وأكد "التزام الجهاز بالمضي قدمًا في تنفيذ برامج التحول الرقمي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين".