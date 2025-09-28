بالصور.. رفع كتل كونكريتية جنوبي بغداد

أعلنت ، مساء الأحد، عن رفع كتل كونكريتية جنوبي العاصمة.



وقال إعلام القيادة في بيان، " تباشر برفع الكتل الكونكريتية المحيطة بمصرف فرع بجانب والمتجاوزة على الرصيف العام ونقلها إلى خارج حدود العاصمة".

وأضاف البيان "يأتي ذلك من خلال الجهد الهندسي في قيادة العمليات بهدف تقليل الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين وخدمة للصالح العام".