وفاة عقيلة المرجع الديني السيد السيستاني

ونعى الديني عقيلة المرجع في بيان جاء فيه، "انتقلت الى جوار ربها الكريم العلوية الجليلة كريمة آية الله السيد حفيد السيد المجدد قدس سرهما، عقيلة سماحة المرجع الديني الاعلى (دام ظله)".وأضاف "سيشيع الجثمان الطاهر الى مثواها الاخير في الساعة التاسعة من صباح يوم غد الاثنين من جامع الشيخ الطوسي ويقام على روحها الطاهرة في جامع يومي الاثنين والثلاثاء بعد صلاة والعشاء".