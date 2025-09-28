صدور أمر قبض بحق عنصر بحماية نائب في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ ، "قاضي تحقيق يصدر قراراً بتوقيف احد عناصر حماية عضو مجلس النواب ويصدر امر قبض بحق ثاني لهروبه الى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر أن "القرار جاء على خلفية اطلاق النار على متظاهرين صباح اليوم".

وأعلنت ، اليوم الأحد، توقيف أحد عناصر حماية نائب أطلق النار على متظاهرين في المحافظة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحماية أحد الشخصيات في يطلق النار في الهواء، بعدما قام متظاهرون مطالبون بالتعيين أمام النادي النفطي في المحافظة بقطع الطريق أمام المسؤول.