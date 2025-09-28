حزب الدعوة يعزي بوفاة عقيلة السيد السيستاني

قدم ، مساء الأحد، تعازيه بوفاة عقيلة المرجع الديني الأعلى .

وجاء في بيان للحزب، "نرفع إلى السامي للمرجعية الدينية العليا الإمام (دام ظله الوارف) أسمى آيات العزاء والمواساة برحيل العلوية الفاضلة الجليلة عقيلته إلى جوار ربها الكريم، بعد حياة عامرة بالتقوى وعمل الصالحات، وتربية علماء أفذاذ نذروا أنفسهم لنشر الدين المبين وعلوم أهل البيت عليهم السلام، والتدريس في الحوزة العلمية العريقة في الأشرف".

وأضاف البيان "تغمد الله الفقيدة رحمته، وأحلها دار رضوانه في فسيح الجنان، وجمعها مع أجدادها الطيبين الطاهرين النبي وآله (عليهم السلام) في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وحسن أولئك رفيقا، وألهم المرجع الأعلى المفدى، والعلماء الفقهاء من الأبناء، وجميع المتعلقين الصبر والسلوان بهذا المصاب، وأجزل لهم الأجر والثواب".





وتوفيت، مساء اليوم الأحد، عقيلة المرجع الديني الاعلى السيد ، وفق بيان لمكتب المرجع.