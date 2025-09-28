السوداني يعزي بوفاة عقيلة السيد السيستاني

قدم ، الأحد، تعازيه بوفاة عقيلة المرجع الديني الأعلى .

وقال في بيان، "ببالغ الحزن والأسى والإيمان بقضاء الله سبحانه، ننعى إلى أبناء شعبنا والعالم الإسلامي رحيل السيدة العلوية عقيلة المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى ، دام ظله".

وأضاف "بهذه المناسبة الأليمة، نتقدّم إلى مقام سماحة المرجع الأعلى ونجليه، سماحة ، وسماحة ، وعائلتهما الكريمة، وإلى عائلة آية الله العظمى المجدد (قدس سره)، بعميق التعزية والمواساة، سائلين المولى أن يثيب الراحلة عن خير عملها، ويدخلها في رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويها وأهلها الصبر والسلوان".

وتوفيت، مساء اليوم الأحد، عقيلة المرجع الديني الاعلى ، وفق بيان لمكتب المرجع.