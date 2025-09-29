من هي عقيلة السيد السيستاني؟

وتُعد تلك الفتوى من أبرز المواقف الفقهية التي رسّخت دور المرجعية الدينية في القضايا السياسية والاجتماعية في العصر الحديث.آل الشيرازي يُعدّون من أبرز العائلات العلمية في وإيران، وقد أسهم أفرادها في صياغة مسار المرجعية الشيعية في وسامراء، وشاركوا في مختلف الأحداث المفصلية التي شهدها العالم الشيعي منذ القرن التاسع عشر. ونشأت عقيلة في هذا المحيط العلمي والديني الذي يضع مسؤولية كبرى على أفراد الأسرة من حيث الحفاظ على إرث علمي وسلوكي واجتماعي محدد.الزواج مناقترن اسمها ببيت السيد ، أحد أبرز مراجع في القرن الحادي والعشرين، السيد السيستاني وُلد عام 1930 في مدينة مشهد الإيرانية، وينتمي إلى أسرة علمية كذلك، فجده السيد كان من تلامذة المجدد الشيرازي، ما يجعل هذا الزواج تداخلاً بين مدرستين علميتين: الشيرازية ذات البعد الجهادي والاجتماعي، والنجفية ذات الامتداد الأصولي والفقهي العميق.وكانت عقيلة السيد السيستاني شاهدة على تدرج السيد السيستاني في الحوزة العلمية بالنجف، ورافقته في مراحل الدراسة والتدريس، وحتى تقلّده موقع المرجعية العليا بعد وفاة السيد الخوئي عام 1992، ورغم أن حضورها الإعلامي لم يكن موجودًا، إلا أن دورها في توفير بيئة أسرية مستقرة مكّن السيد السيستاني من التفرغ الكامل لمهامه المرجعية.الأبناء ودور الأسرة في مؤسسة المرجعيةوأنجبت للسيد السيستاني اثنين من الأبناء المعروفين في الوسط الحوزوي، هما رضا السيستاني، الذي يتولى والده ويُعرف بنشاطه العلمي في وأصوله، وله مؤلفات معروفة تُدرّس في بعض حلقات البحث، والسيد السيستاني، وهو من الشخصيات العلمية أيضًا في حوزة النجف.الوفاة والتشييعتوفيت عقيلة السيد السيستاني أمس الأحد 5 1447 هـ، الموافق 28 ايلول 2025، في مدينة النجف الأشرف، بعد حياة امتدت لعقود في كنف أسرة المرجعية. وأُعلن أن التشييع سينطلق من جامع الشيخ الطوسي صباح اليوم الاثنين 6 ربيع الآخر، ليوارى جثمانها في مقبرة وادي السلام، إلى جانب كثير من العلماء والرموز الدينية.