فتح باب الاعتراض على نتائج الدور الثاني لمرحلة السادس الإعدادي

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إنه يتم اليوم الاثنين، فتح باب الاعتراضات على نتائج الدور الثاني لمرحلة السادس الإعدادي والخاصة بالعام الدراسي الماضي (2023 ــ 2024) ضمن ومحافظات البلاد كافة ولجميع فروعه، وبنفس الآلية المعتمدة في كل عام.وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الأحد، نتائج الامتحانات الوزارية الدور الثاني لمرحلة السادس الإعدادي في بغداد والمحافظات عبر منصة (نجاح) الخاصة بذلك. وأكد السيد في السياق ذاته، أن تقديم الاعتراضات الذي بدأ اليوم الاثنين الموافق الـ 29 من أيلول ويستمر لمدة سبعة أيام، سيكون التقديم عليها عن طريق المدارس حصراً، ومقابل رسوم بسيطة، وستتم متابعتها بالتنسيق بين الإدارة المدرسية والمديرية العامة للتقويم والامتحانات بالوزارة.وأردف أنه ستتم إعادة جمع درجة المتقدم على الاعتراض لمادة معينة أو مواد عدة، منوهاً بأنه في حال كانت النتيجة مطابقة أو غير ذلك، يتم تبليغ المدرسة بالنتائج الرسمية الجديدة الخاصة بالاعتراضات المقدمة.