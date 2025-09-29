عصر "الكابل الضوئي".. الاتصالات "تطفئ" أبراج "الواي فاي" بالكامل في 5 احياء بتكريت (صور)

نيوز-محليات



أعلنت ، اليوم الاثنين، البدء باطفاء ابراح "الواي فاي" المجهزة للانترنت في 5 احياء بمدينة ، والتحول الى "الكابل الضوئي".





وفي وقت سابق قالت وزارة الاتصالات انها ستطفئ كافة الأبراج وخدمة الواي فاي في ، وتحويل خدمة الانترنت بالكامل الى الكابل الضوئي مع مطلع العام المقبل 2026. وقال مراسل الذي رافق حملة ، ان الوزارة بدأت باطفاء "الوايف اي" في 5 احياء سكنية بمدينة ، والتحول نحو خدمة النفاذ الضوئي " FTTH".

وكانت الوزارة قد امهلت مناطق حي الشيشين، الجمعية الاولى، الجمعية الثانية، حي المعلمين، حي القضاة في تكريت لمدة شهر تنتهي اليوم 29 سبتمبر قبل اطفاء ابراج الواي فاي بالكامل.