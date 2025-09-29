الثالث خلال أقل من ساعة.. حريق في بناية للالكترونيات بمنطقة زيونة

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، انه فور اندلاع الحريق، هرعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع وتحاول السيطرة على النيران دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين أو العاملين في البناية.يعد هذا الحادث الثالث خلال أقل من ساعة في ، إذ اندلع حريق في قاعة للأعراس داخل أحد فنادق العاصمة بغداد، وكذلك احتراق النفايات المتروكة داخل المخيمات في مقر دائرة الاصلاح سجون تسفيرات بالقرب من .