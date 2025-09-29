الدفاع المدني تعلن إطفاء حريق مبنى تجاري في شارع الربيعي ببغداد

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن "فرق الدفاع المدني دفعت بثقل أسطولها الآلي التخصصي من سيارات الإطفاء والعجلات الساندة بكامل طواقمها، وزجت بعجلتين سلميتين مخصصتين لعمليات الإنقاذ والإطفاء ومعالجة الحوادث في الأبنية متعددة الطوابق، لتكافح النيران من الأعلى مع تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المبنى، وإنقاذ المواطنين وتحجيم الخسائر الناتجة عن الحريق، وتطويق النيران ومنع انتشارها إلى الأبنية التجارية المجاورة".وأضافت المديرية، أن "فرق الدفاع المدني أنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع تحجيم الأضرار المادية الناتجة عن ذلك، وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق في المسؤول عن المنطقة الجغرافية المعنية، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق".