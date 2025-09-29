بعدة مناشدات عبر السومرية.. الدفاع توضح عائدية نادي الضباط الترفيهي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "نادي الضباط الترفيهي في ليس من ممتلكاتنا، وإنما يعود للمصرف العقاري، وهو الجهة المالكة التي قامت بعرضه للاستثمار كونه من ضمن عقاراتها الخاصة".ونفت الوزارة "بشكل قاطع ما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة تربط ملكية النادي بوزارة الدفاع"، داعية "وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية في هذا الشأن".ونظم أهالي منطقة زيونة شرقي العاصمة ، أمس الاحد، وقفة احتجاجية رفضاً لإحالة "نادي الضباط" إلى الاستثمار.وقال مراسل نيوز، إن اهالي منطقة زيونة الواقعة شرقي العاصمة بغداد، نظموا وقفة احتجاجية بعد احالة نادي الضباط الترفيهي إلى الاستثمار ودخول الآليات اليه وتهديم اجزاء منه.وناشد الأهالي، وفق مراسلنا، رئيس بـ"التدخل لإعادة تأهيله وعدم منحه للاستثمار".