حملة لزراعة 300 ألف شجرة معمرة في بغداد

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل للوكالة الرسمية وتابعته ، إن دائرته " تستعد لإطلاق أكبر حملة تشجير في اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل"، مبيناً أن "الحملة ستتضمن زراعة أكثر من 300 ألف شجرة معمّرة جرى إكثارها في مشاتل الأمانة والمشاتل التابعة للدوائر البلدية".وأوضح أن "الحملة ستشمل جميع مناطق بغداد عبر دوائر البلدية، حيث ستتم زراعة أشجار الفيزا والأكاسيا والسدر والكالبتوز، وهي أنواع معمّرة تتحمل الأجواء الحارة في العاصمة وتوفر الظل والأوكسجين".وأضاف الجنديل أن "أمانة بغداد هيأت مواقع جديدة للتشجير، بينها ومنتزهات ومواقع وسطية، فضلاً عن استكمال البنى التحتية والممرات والأسوار ومنظومات السقي الحديثة لضمان ديمومة الأشجار".ولفت إلى أن "الحملة ستتميز هذا العام باعتماد منظومات سقي متطورة لمتابعة الأشجار وصيانتها"، موضحاً أنها "ستشهد مشاركة واسعة من المتطوعين والمواطنين ومنظمات وطلبة الجامعات والمدارس، بما يسهم في شمول أكبر مساحة ممكنة من العاصمة بعملية التشجير وتحويلها إلى بيئة أكثر خضرة وحيوية".