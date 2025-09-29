الأربعاء يقلب الموازين لدى العراقيين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تكشف تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542318-638947603038070762.jpg
الأربعاء يقلب الموازين لدى العراقيين
محليات
2025-09-29 | 12:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,236 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الاثنين، انخفاضا محسوسا في درجات الحرارة ليل الأربعاء المقبلة.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، فقد ينحسر تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي سيطرت على أجواء البلاد خلال الأيام الماضية، لتسجل درجات الحرارة انخفاضا متفاوتا في عموم المدن".
وأضافت ان "أجواء خريفية معتدلة ستسود خلال ساعات النهار، تميل إلى البرودة النسبية ليلا، لاسيما في المناطق الشمالية والمرتفعات الجبلية"، متوقعة "تصاعد غبار خفيف الى متوسط الشدة يسود اجواء بعض مدن وسط وشمال البلاد".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
هاري كين يقلب الموازين: يخطط للرحيل عن بايرن والانضمام إلى برشلونة
05:55 | 2025-08-31
برشلونة يقلب الطاولة على ليفانتي بالجولة الثانية من الدوري الاسباني
17:40 | 2025-08-23
الثلاثينية تسيطر على العراق.. الخميس والجمعة قد يقلبان الموازين
01:47 | 2025-09-23
وفاة تيكتوكر عراقي اثر ازمة قلبية
03:13 | 2025-08-15
طقس
العراق
هيئة الانواء الجوية
المرتفعات الجبلية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
قبلة
سومر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
اقتصاد
32.56%
11:19 | 2025-09-29
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
11:19 | 2025-09-29
متى تبدأ أولى قطرات المطر بالتساقط في العراق؟
محليات
23.85%
11:24 | 2025-09-28
متى تبدأ أولى قطرات المطر بالتساقط في العراق؟
11:24 | 2025-09-28
التربية تعلن نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي (رابط)
محليات
22.28%
03:11 | 2025-09-28
التربية تعلن نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي (رابط)
03:11 | 2025-09-28
إنذارات ومصادرة ومنع سفر تُغلق 64 محلاً في المنصور وسط صدمة أصحابها
بالفيديو
21.31%
17:09 | 2025-09-27
إنذارات ومصادرة ومنع سفر تُغلق 64 محلاً في المنصور وسط صدمة أصحابها
17:09 | 2025-09-27
المزيد
أحدث الحلقات
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-29
Live Talk
الوجه الخفي للأدوية أضرار كثرة تناولها - Live Talk - الحلقة ١٢٧ | 2025
10:30 | 2025-09-29
Live Talk
الوجه الخفي للأدوية أضرار كثرة تناولها - Live Talk - الحلقة ١٢٧ | 2025
10:30 | 2025-09-29
ناس وناس
بغداد شارع الهادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-29
ناس وناس
بغداد شارع الهادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-29
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
الأكثر مشاهدة
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-29
Live Talk
الوجه الخفي للأدوية أضرار كثرة تناولها - Live Talk - الحلقة ١٢٧ | 2025
10:30 | 2025-09-29
Live Talk
الوجه الخفي للأدوية أضرار كثرة تناولها - Live Talk - الحلقة ١٢٧ | 2025
10:30 | 2025-09-29
ناس وناس
بغداد شارع الهادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-29
ناس وناس
بغداد شارع الهادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-29
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
اخترنا لك
القائد العام للقوات المسلحة يوافق على استئناف العمل بتأشير القدم الممنوح للضباط
12:53 | 2025-09-29
حملة لزراعة 300 ألف شجرة معمرة في بغداد
10:27 | 2025-09-29
بعدة مناشدات عبر السومرية.. الدفاع توضح عائدية نادي الضباط الترفيهي
10:03 | 2025-09-29
ذي قار.. حملة لتطهير الفرات من "زهرة النيل"
08:35 | 2025-09-29
الدفاع المدني تعلن إطفاء حريق مبنى تجاري في شارع الربيعي ببغداد
07:21 | 2025-09-29
الثالث خلال أقل من ساعة.. حريق في بناية للالكترونيات بمنطقة زيونة
06:55 | 2025-09-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.