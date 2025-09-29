الأربعاء يقلب الموازين لدى العراقيين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، فقد ينحسر تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي سيطرت على أجواء البلاد خلال الأيام الماضية، لتسجل درجات الحرارة انخفاضا متفاوتا في عموم المدن".وأضافت ان "أجواء خريفية معتدلة ستسود خلال ساعات النهار، تميل إلى البرودة النسبية ليلا، لاسيما في المناطق الشمالية والمرتفعات الجبلية"، متوقعة "تصاعد غبار خفيف الى متوسط الشدة يسود اجواء بعض مدن وسط وشمال البلاد".