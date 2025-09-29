القائد العام للقوات المسلحة يوافق على استئناف العمل بتأشير القدم الممنوح للضباط

وقال معاون رئيس أركان الجيش للإدارة الفريق الركن محي في بيان ورد لـ ، ان "القائد العام للقوات المسلحة وافق على استئناف العمل بتأشير القدم الممنوح للضباط، للاستفادة منه ضمن المدة الأصغرية لترقية الضباط في جدول كانون الثاني 2026".وأضاف ان "موضوع تأشير القدم قد تم التريث به سابقاً لأسباب إدارية"، مشيرا الى ان "دائرة الإدارة باشرت بعد ورود توجيه من ورئيس أركان الجيش، بتدقيق أسماء المشمولين لغرض مفاتحة المراجع وإصدار الأوامر الوزارية الخاصة بهم".واكد انه جرى تأشير القدم للضباط الذين صدرت بحقهم أوامر وزارية سابقة، فضلاً عن ترويج وجبة جديدة من الضباط المشمولين بمكرمة ، استناداً إلى توجيه القائد العام للقوات المسلحة، تمهيداً لاستحصال موافقته عليها"، مقدما التهاني "لجميع الضباط المشمولين".واكد ان "يكون هذا الإجراء حافزاً لهم ولزملائهم لبذل المزيد من الجهد والعمل المخلص خدمةً وتطويراً للمؤسسة العسكرية".