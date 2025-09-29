المالية تكشف حقيقة تخفيض رواتب الجيش والشرطة

وجاء في بيان للوزارة، "تنفي بشكل قاطع ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تدعي وجود نية لتخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة أو توقف صرف الرواتب خلال الشهر المقبل".وأكدت الوزارة أن "الوزير لم تُدلِ بأي تصريح يتعلق بهذا الموضوع، وأن ما يتم تداوله لا أساس له من ويهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة ".وشددت الوزارة على أن "الرواتب تُصرف وفق القانون والجداول الزمنية المعتمدة"، مشيرة الى أن "السيولة المالية تدار بما يضمن الاستمرار في الإيفاء بالالتزامات تجاه الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".ودعت الوزارة إلى "الاعتماد حصراً على البيانات والمنصات الرسمية للوزارة في استقاء المعلومات"، محذّرة من "تداول الشائعات التي تضر بالاستقرار المالي".