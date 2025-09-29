الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
في بيجي.. رائحة غازات وناشطون يطلقون نداء استغاثة
الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542345-638947817507691779.jpg
في بيجي.. رائحة غازات وناشطون يطلقون نداء استغاثة
محليات
2025-09-29 | 18:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
200 شوهد
شهدت
مدينة بيجي
شمالي
محافظة صلاح الدين
، رائحة غازات قوية، فيما اطلق ناشطون نداء استغاثة.
وقال مراسل
السومرية
، رائحة غازات قوية في سماء
مدينة بيجي
شمالي
صلاح الدين.
وأضاف أن ناشطون اطلقوا نداء استغاثة لإيجاد الحلول بعد تزايد حالات الاختناق التي تتكرر يومياً.
وسبق أن أكدت
وزارة النفط
، أن النشاطات الانتاجية لمصفى الصمود في
بيجي
مستمرة ولا يوجد اي توقف لها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
بيجي
صلاح الدين
محافظة صلاح الدين
وزارة النفط
صلاح الدين.
مدينة بيجي
صلاح الدي
السومرية
أحدث الحلقات
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-29
Live Talk
الوجه الخفي للأدوية أضرار كثرة تناولها - Live Talk - الحلقة ١٢٧ | 2025
10:30 | 2025-09-29
Live Talk
الوجه الخفي للأدوية أضرار كثرة تناولها - Live Talk - الحلقة ١٢٧ | 2025
10:30 | 2025-09-29
ناس وناس
بغداد شارع الهادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-29
ناس وناس
بغداد شارع الهادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-29
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
